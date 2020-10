A fost ultima noapte de distractie pentru locuitorii celor mai mari capitale ale Europei. De azi, in Londra si in Paris revin in forta restrictiile. Oamenii nu mai au voie sa iasa dupa lasarea intunericului din case fara un motiv intemeiat, barurile se inchid mai devreme, iar numarul de persoane care se pot intalni este limita. Focarele de coronavirus au scapat de sub control in toata Europa. Numai in ultimele 10 zile, peste un milion de cazuri de coronavirus au fost raportate pe continent. Prima zi de carantina, la Londra Ca inainte de pandemie. Asa a aratat noaptea trecuta Soho, cartierul distractiei…