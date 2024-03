Stiri pe aceeasi tema

- Polonia e ultima echipa calificata la EURO 2024. A trecut in finala play-off-ului A de Țara Galilor, scor 0-0 și 5-4 dupa lovituri de departajare. Dupa ce Georgia a trecut de Grecia la penalty-uri și s-a calificat la EURO, un alt meci de baraj s-a disputat dupa aceleași coordonate. Polonia și Țara Galilor…

- Georgia a invins-o pe Grecia in finala barajului de calificare și s-a calificat in premiera la un turneu final. Dupa 0-0 la capatul celor 120 de minute, gazdele s-au impus, scor 4-2 la loviturile de departajare. In prima repriza a meciului, cele doua formații au practicat un joc de așteptare, iar marile…

- Tomasz Poreba, europarlamentar al partidului pentru Drept și Justiție (PiS), a adus in atenția publicului cel mai important coridor rutier de-a lungul frontierei estice a Uniunii Europene, in cadrul unei discuții privind proiectul Via Carpathia. La masa rotunda au participat reprezentanți importanți…

- Premierul Marcel Ciolacu are programata, joi, o intrevedere cu cancelarul austriac, Karl Nehammer, care s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, prezent in Romania pentru a participa la congresul PPE. Premierul roman are in agenda intrevederi și cu omologii din Grecia și Polonia.Joi,…

- Zilele acestea, pugilistul clubului Daniel Boxing Campia Turzii, Iosif Bandula, participa alaturi de lotul național de tineret al Romaniei, condus de Dorel Simion, la ediția a III-a a Turneului Internațional de Box „Dracula Open” de la Ploiești. La competiția din Sala Sporturilor ”Olimpia” din Ploiești,…

- Film O'Clock International Festival, care se va desfasura intre 28 februarie si 3 martie, in universitati de film, cinematografe si alte centre partenere din Romania, Lituania, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia, Egipt si Africa de Sud, a anuntat cele 10 titluri din Competitia internationala de scurtmetraj,…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Grecia cu 3-0 (25-19, 25-10, 29-27), sambata, la Ankara, in finala mica a zonei balcanice din preliminariile Campionatului European de volei feminin Under-20, informeaza Agerpres.Tricolorele au cedat dupa o ora si 19 minute si au ocupat locul 4 in acest turneu…

- Pe parcursul anului trecut, președinta Maia Sandu a efectuat 21 de vizite de lucru și oficiale in strainatate. Cele mai multe vizite, 3 la numar, au fost in Romania, iar cite doua vizite de lucru au fost Ucraina, Elveția și SUA. Șefa statului s-a mai deplasat in Germania, Polonia, Marea Britanie, Canada,…