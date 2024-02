Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Sauca Oare exista cetațeni mulțumiți in Romania? Profesorii sunt nemulțumiți, elevii nu mai vor intrari separate in școli. Medicii de familie protesteaza. La fel, transportatorii, fermierii. „Sanitas nu renunța la proteste pana cand Guvernul nu va majora salariile cu 20 la suta pentru angajatii…

- Luni, 15 ianuarie, mediciii de familie intra in greva timp de o ora. Angajații din sistemul de sanatate au cerut deblocarea a 10.000 de posturi din sistemul medical și salarii majorate pentru cei din spitale și din asistența sociala, relateaza Click!. Mai exact, medicii iși striga nemulțumirile dupa…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- Liderii sindicali din Sanatate au anunțat ca pregatesc o greva generala iar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca, pentru lipsa de medici, este de vina ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, intrucat refuza sa aprobe deblocarea posturilor vacante. Federația sindicala Sanitas a anunțat ca, in…

- Angajații din Sanatate se pregatesc de greva! Federatia Solidaritatea Sanitara strange semnaturi pentru declansarea conflictului colectiv de muncaFederatia Solidaritatea Sanitara a anuntat, vineri seara, ca s-a luat decizia strangerii de semnaturi pentru declansarea conflictului colectiv de munca.…

- Intre timp, o mare federație din sistemul sanitar a dat Guvernul in judecata pentru neaplicarea legii salarizarii. „Cand am decis ca trebuie sa dam autoritațile in judecata, au fost mulți care ne-au spus ca incercam degeaba și ca nu exista cale de succes. Am fost acuzați de oportunism, insa nu am zis…

- Șefii Direcțiilor de Sanatate Publica (DSP) din Romania – sau cei mai mulți dintre ei – incaseaza lunar sume uriașe de bani, reprezentand sporuri pentru expunerea la diverse pericole. Ce uimește este faptul ca aceștia nu sunt expuși niciunui risc, lucrand de la birou și beneficiind de mașina la scara.…

- Sistemul de sanatate din Romania se confrunta cu un blocaj alarmant, pe masura ce angajații Caselor de Asigurari de Sanatate au intrat in a șasea zi de greva, extinzandu-și protestele la nivel național. Motivul acestei mișcari radicale este refuzul guvern