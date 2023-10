Stiri pe aceeasi tema

- Forul de conducere al fotbalului european, UEFA, a anunțat marți ca a decis ca meciul dintre Israel si Elvetia, contand pentru Grupa I a preliminariilor Euro 2024 sa fie reprogramat de joi, 12 octombrie, pentru 15 noiembrie, ca urmare a situației geopolit

- Albania U21 și Romania U21 joaca azi, de la 19:30. Acesta e primul meci al elevilor lui Daniel Pancu in preliminariile EURO 2025. Albania a debutat pe 8 septembrie cu o victorie in grupa, 2-1 cu Armenia, in deplasare. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProArena. Din grupa mai fac…

- Romania aliniaza cu Israel aproape același „11” ca in Elveția. Selecționerul Edi Iordanescu a pastrat sistemul cu 5 fundași și a schimbat numai 3 titulari. Romania joaca azi, de la ora 21:45, cu Israel, in preliminariile Euro 2024. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Stefan Baiaram (Universitatea Craiova) a acuzat probleme medicale si astfel a devenit indisponibil pentru partida nationalei U21 cu Albania, din preliminariile CE-2025, potrivit news.ro.Potrivit frf.ro, acesta a parasit cantonamentul echipei, iar in locul lui a fost convocat Marian Danciu (Universitatea…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe Arena Nationala din Capitala partidele cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie) din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. „Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie…