UE va semna un acord cu Moderna pentru 160 de milioane de doze de vaccin anti-Covid Comisia Europeana va semna un acord pentru livrarea a 160 de doze din vaccinul dezvoltat de compania farmaceutica Moderna, a anunțat Ursula von der Leyen. „Ma bucur sa anunt ca vom aproba maine (miercuri – n.r.) un nou contract pentru a asigura un alt vaccin pentru COVID-19 in portofoliul nostru. Suntem pe cale sa formam unul din portofoliile de vaccinuri impotriva COVID-19 cele mai mari din lume. Acesta le va asigura europenilor acces la vaccinurile cele mai promitatoare in curs de dezvoltare”, a declarat Ursula von der Leyen intr-un briefing de presa, citata de Agerpres. In urma cu o saptamana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

