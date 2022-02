UE va obliga producătorii de telefoane să folosească acelaşi tip de port până la final de 2022 UE a dat semne in ultimii ani ca va standardiza portul USB-C pe toate terminalele mobile si dispozitive similare. A pus presiune in special pe Apple, care foloseste un conector Lightning, dar si pe companiile care inca mai au porturi microUSB. Ei bine azi aflam ca legislatia pentru uniformizarea porturilor va fi gata pana la final de an 2022. Legislatorii europeni insista pentru crearea unui standard unitar de conector, iar proiecte de acest gen sunt de mai bine de un deceniu. Motivul e simplu: cantitatea de deseuri electronice din gropile de gunoi este uriasa si o buna parte din ele e reprezentata… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a declarat ca despagubirile acordate in ianuarie 2020 de juriul federal din Los Angeles, unele dintre cele mai mari intre cazurile referitoare la brevete, nu este ”sustenabil din punct de vedere juridic”. De asemenea, a sustinut concluziile juriului…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…

- Apple a luat o pauza in 2021 de la seria iPhone SE, care e gata totusi sa revina in 2022. In acest an va sosi iPhone SE 3 sau iPhone SE 2022, iar debutul sau e asteptat candva prin martie-aprilie. Vedem si randari ale telefonului, care prezinta un design complet schimbat. Aceste imagini au ajuns pe…

- SUA au avertizat joi seara ca sunt "pregatite de orice scenariu" in privinta Rusiei, de la continuarea dialogului la represalii "severe", la finalul a trei runde de discutii diplomatice care nu au permis dezamorsarea unui nou posibil conflict in Ucraina, comenteaza vineri France Presse. Dupa o intalnire…

- Gigantii tehnologici americani, inclusiv Apple si Amazon, au fost supusi unei presiuni din ce in ce mai mari in intreaga Europa, unde s-au confruntat cu amenzi masive cu privire la modul in care opereaza.Amenda de 150 de milioane de euro aplicata Google a fost una record data de catre Comisia Nationala…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- In prima instanta a procesului dintre Apple si Epic, producatorul iPhone-ului a avut castig de cauza la toate capitolele, mai putin unul extrem de important. Judecatorul a considerat atunci ca Apple trebuie sa permita dezvoltatorilor de aplicatii sa foloseasca link-uri sau butoane care sa indrume utilizatorii…

- Suntem siguri ca acum 15 ani, nimeni nu se aștepta cu adevarat ca smartphone-urile si tehnologia sa arate așa cum sunt astazi. Suntem siguri ca unii probabil au crezut ca Nokia va ramane pentru totdeauna, dar evident ca nu este cazul. In acest caz, intrebarea este cum va arata totul in urmatorii 10…