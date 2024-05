Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Portul Constanta reprezinta cea mai eficienta cale de transport

In cadrul unui eveniment la care a participat in portul Constanta, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor a declarat ca portul a devenit cel mai important hub de distributie al Europei la Marea Neagra."Anul trecut Portul Constanta a atins nivelul maxim istoric de peste 92 milioane de tone tranzitate si ne aflam in etapa in care a devenit cel mai important hub de distributie al Europei la Marea Neagra. Portul Constanta reprezinta cea mai eficienta cale de transport", a spus Sorin Gr ...