- O fetița de 4 ani lasata nesupravegheata a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Fetița ar fi traversat o strada din Oraștie in fuga, prin loc nepermis și fara sa se asigure. IPJ Hunedoara a anunțat sambata dimineața ca, joi, o fetița de patru ani „a sarit in fața unui autoturism care circula pe…

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, a condus un autoturism pe strada Liniștei, iar la intersecție cu Calea Sever Bocu a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 60 de ani. In urma impactului, autoturismul condus de femeie, a fost proiectat pe trotuar și a acroșat 2 pietoni(…

- Poliția din județul Valcea a revenit cu informații noi despre accidentul grav care a avut loc vineri, 19 aprilie, in Ramnicu Valcea. Polițiștii valceni spun ca, din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca ar fi avut loc o coliziune intre trei autoturisme. In urma evenimentului rutier, a rezultat…

- Un adolescent de 17 ani, fara permis de conducere și aflat sub influența alcoolului, a fost prins in timp ce conducea o mașina pe o strada din Medgidia. Tanarul a refuzat prelevarea de probe biologice. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Un echipaj de jandarmi a vazut…

- O copila de 14 ani a ajuns vineri la spital, dupa ce a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, in Beclean. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la volanul autoturismului se afla un barbat din Bistrița. „La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat…

- n eveniment au fost implicate un autotren, un autoturism și o caruța. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru transport victime multiple, o ambulanța SMURD și patru SAJ.In autoturism se aflau patru…

- Biroul Rutier Craiova a fost sesizat miercuri, la ora 15.45, despre producerea unui eveniment rutier pe strada Calea București, din localitate. Polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de 45 de ani, din Craiova, in timp ce efectua manevra de mers inapoi, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui…

- Dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului sau a altor substante pentru un barbat de 37 de ani Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 februarie a.c., in jurul orei 00.10, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia au observat un autoturism care stationa cu motorul si luminile de intalnire…