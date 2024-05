Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta din ce in ce mai des cu episoade de caldura atat de intense incat organismul uman nu poate face fața, deoarece schimbarile climatice continua sa creasca temperaturile, au anunțat luni serviciul Copernicus de monitorizare a climei al UE și Organizația Meteorologica Mondiala, noteaza…

- Violența in școli – unul dintre subiectele devenite, din pacate, de mare actualitate in ultimii ani! Cazurile care ne cutremura, scoase la iveala de cele mai multe ori de presa, par ca se inmulțesc de la un an la altul, iar intrebarea cum protejam copiii de violența sau de bullying este cea la care…

- Rata șomajului e in creștere. In trimestrul IV 2023, populația activa a Romaniei era de 8,163 milioane persoane, din care 7,688 milioane persoane erau ocupate și 475.500 persoane erau șomeri, arata datele Institutului Național de Statistica ( INS ). ”In trimestrul IV 2023, rata de ocupare a populației…

- Un raport al Pentagonului arata ca probabil OZN-urile semnalate intens in anii 1960 au fost avioane de spionaj si tehnologie spatiala avansata testate de catre SUA, relateaza CBS News. De asemenea, oficialii spun ca nu exista "nicio dovada" ca guvernul american ar fi intalnit viata extraterestra.Majoritatea…

- O femeie din Borșa, Maramureș, s-a filmat in timp ce conducea masina avandu-l in brate pe bebelușul de doar noua luni. Dupa apariția imaginilor, polițiștii au amendat-o pe femeie cu 825 de lei. Conform imaginilor publicate de vasiledale.ro, femeia din Borșa a publicat un video filmat cel mai probabil…

- In discursul sau, Nicoleta Pauliuc a impartașit din experiența Organizației Femeilor Liberale (OFL) din Romania, care a reușit sa stranga aproape 300.000 de semnaturi pentru o lege de protejare a copiilor in mediul online, inițiata de aceasta. Senatoarea a evidențiat importanța colaborarii și schimbului…