- Companiile care implementeaza instrumente generative de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT, vor trebui sa dezvaluie orice material protejat de drepturi de autor folosit pentru a-si dezvolta sistemele, conform unui acord UE initial, care ar putea deschide calea pentru primele legi cuprinzatoare…

- Comisia Europeana a inceput sa elaboreze Legea privind inteligenta artificiala in urma cu aproape doi ani pentru a reglementa tehnologia emergenta a inteligentei artificiale, care a cunoscut un boom in investitii si popularitate dupa lansarea chatbot-ului ChatGPT alimentat de IA al OpenAI.Membrii Parlamentului…

- Elon Musk, proprietarul Twitter, formeaza o echipa de cercetatori si ingineri AI, potrivit FT, si este, de asemenea, in discutii cu unii investitori ai SpaceX si Tesla despre investitii in noua sa afacere. Planul lui Musk in acest sens vine la cateva saptamani dupa ce un grup de cercetatori si directori…

- Google a inceput sa permita accesul la chatbot-ul sau Bard, cautand utilizatori și feedback pentru a caștiga teren in fața Microsoft, intr-o cursa nebuna in ceea ce privește tehnologia inteligenței artificiale. Incepand din SUA și Marea Britanie, consumatorii se pot inscrie pe o lista de așteptare pentru…

- Pe baza unei decizii emise luna trecuta de respingere a drepturilor de autor pentru imaginile create de sistemul generativ AI Midjourney, biroul a spus ca protectia drepturilor de autor depinde daca contributiile AI sunt ”rezultatul reproducerii mecanice”, cum ar fi ca raspuns la solicitarile textului…

- Comisia Europeana a propus regulile AI in 2021, in incercarea de a stimula inovatia si de a stabili un standard global pentru o tehnologie, utilizata in orice, de la masini cu conducere autonoma si chatbot pana la fabrici automatizate, domeniu dominat in prezent de China si Statele Unite. ”Suntem inca…