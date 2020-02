Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a inaugurat sambata, 1 februarie, prima zi fara Regatul Unit in Uniunea Europeana cu un mesaj care face referire la filmul "Viata lui Brian", al celebrului grup de comedianti britanici Monty Python, informeaza EFE. "Priveste mereu latura frumoasa a vietii", a scris Michel sambata pe contul sau de Twitter, referindu-se la cantecul cu care se termina filmul din 1979 intr-o arhicunoscuta scena in care un grup de condamnati la moarte prin crucificare canta, fluiera si transmit acest mesaj plin de optimism. Always look on the bright side! #SaturdayMood…