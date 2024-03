Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman s-a stins din viața, noaptea trecuta, la varsta de 83 de ani, la azilul din Snagov unde era internata de cateva luni. Potrivit unor surse, decesul ar fi survenit in urma unui stop cardiorespirator. Anunțul a fost facut de fiica ei, Oana Roman, pe o rețea sociala. Mioara Roman, pe numele…

- Soția lui George Simion, Ilinca, a postat pe facebook o fotografie in dreptul careia a scris un mesaj cu subințeles: "Eu și soțul meu spionul".Postarea Ilincai Simion vine in contextul in care premierul de la Chișinau, Dorin Recean a facut declarații in legatura cu liderul AUR.Acesta a spus ca Simion…

- Roxana Dobre a transmis un mesaj acid pentru femeile care o critica. Soția lui Florin Salam a facut o postare revoltatoare pe rețelele de socializare. Iata ce le-a comunicat partenera de viața a manelistului fanilor ei!

- Roxana Dobre a transmis un mesaj dupa scandalul in care este implicat Florin Salam. Soția manelistului ii este alaturi și nu considera ca partenerul ei de viața a greșit cu ceva. Iata ce a postat soția artistului pe rețelele de socializare!

- In plin scandal cu o dama de companie, Florin Salam nu se poate abține sa nu ii demonstreze soției sale cat de mult o iubește! La doar cateva minute dupa ce a ieșit de la secție, manelistul a facut un gest impresionant fața de Roxana Dobre, prin care și-a aratat dragostea fața de ea!

- Matei Ene și mama sa au scapat cu rani ușoare din incendiul de marți dimineața de la Ferma Dacilor de la Tohani. In schimb, tatal sau, fratele geaman și fratele mai mic și-au pierdut viața. Citește și: Pitești. Dosar penal pentru conducere sub influența drogurilor „Tata, ai fost eroul meu, esti exemplul…

- A murit Marcu Tudor, fratele lui Corneliu Vadim Tudor, la varsta de 84 de ani. Marcu Tudor a fost deputat din partea PRM in Parlamentul Romaniei timp de 3 mandate, intre anii 1996 si 2008.Inmormantarea lui Marcu Tudor este programata sa aiba loc sambata, 30 decembrie, la ora 13:00, la Cimitirul Ghencea…

- Zi de sarbatoare pentru Florin Salam și Roxana Dobre! Fiica lor, Raisa, iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 7 ani, iar soția manelistul i-a transmis un mesaj emoționant și i-a oferit cadoul inca de la miezul nopții.