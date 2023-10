UE cere ”pauze umanitare” pentru trimiterea de ajutoare în Fâșia Gaza Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate fata de civilii din Fasia Gaza. Au aparut disensiuni in […] The post UE cere ”pauze umanitare” pentru trimiterea de ajutoare in Fașia Gaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Sefii de stat si de guverne ai Uniunii Europene (UE) si-au afisat inca din prima zi a reuniunii Consiliului European de la Bruxelles unitatea, in sustinerea Israelului si solidaritatea fata de civilii din Fasia Gaza. Joi seara, Cei 27 au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si la ”pauze…

- Liderii europeni, reuniti la Bruxelles, cer stabilirea de „coridoare umanitare” si „pauze” pentru a raspunde nevoilor civililor din Gaza. Cei 27 reafirma, de asemenea, „dreptul Israelului de a se apara si reitereaza apelul catre Hamas pentru „eliberarea imediata a tuturor ostaticilor”. Potrivit stiri.tvr.ro…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…

- Gruparea extremista palestiniana Hamas, care controleaza Fașia Gaza, a transmis catre postul TV Al Jazeera ca luptatorii sai au intalnit o unitate israeliana de blindate in sud, in apropiere de Khan Younis, in noaptea de duminica spre luni. Hamas a adaugat ca a reușit sa distruga cateva din echipamentele…

- Gruparea siita libaneza „Hezbollah nu va intra imediat” in razboiul impotriva Israelului, in momentul in care va avea loc interventia la sol a trupelor israeliene in Fasia Gaza, deoarece gruparea islamista palestiniana „Hamas poate rezista luni de zile”, a declarat ministrul de externe libanez Abdallah…

- O ofensiva terestra a Israelului in Fașia Gaza pare a fi inevitabila dupa atacurile Hamas de pe 7 octombrie, iar urmatoarele saptamani vor fi probabil sangeroase și pline de surprize, a afirmat Mick Ryan, expert in strategie militara și fost general in armata Australiei. Intr-o analiza publicata pe…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista isi gestiona activitatea…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…