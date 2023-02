Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului European au adoptat, joi, o declaratie in care condamna razboiul de agresiune inceput in urma cu un an de Rusia impotriva Ucrainei si subliniaza ca Uniunea Europeana va continua sa sprijine Ucraina, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina și partenerii occidentali au dezvoltat trei modele de tribunal special pentru crimele de razboi comise de Rusia - potrivit șefului adjunct al Biroului Presedintelui de la Kiev, Andri Smirnov, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca va continua sa "discute cu Rusia", in ciuda criticilor care se amplifica in jurul sau. De asemenea, presedintele Macron a facut apel la China sa ia atitudine impotriva "razboiului imperialist" al Rusiei in Ucraina, relateaza televiziunea…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca dupa ce va obtine victoria in razboiul declansat de Rusia, Ucraina va avea cele mai puternice forțe armate din Europa, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anuntat ca in momentul de fata, 'nu se pune problema 'anexarii de noi teritorii la Rusia', in zona operațiunii militare speciale din Ucraina, dupa cum a precizat el, relateaza SEVER REALII, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Consilierul sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, sustine ca Rusia si-a schimbat tactica de a lansa lovituri masive cu rachete asupra Ucrainei, scrie agenția de presa RBC, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Uniunea Europeana va incerca sa inființeze o instanța specializata, susținuta de Națiunile Unite, care sa investigheze și sa judece posibile crime de razboi comise de Rusia in Ucraina, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, conform Rador. Fii la curent cu cele…