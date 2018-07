Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile de modificari ale Codului administrativ "lezeaza" suveranitatea tarii si vizeaza "oficializarea" limbii maghiare in Romania, sustine deputatul Marius Pascan, presedintele executiv al PMP. "Prin complicitatea coalitiei tradarii nationale PSD - ALDE, udemeristii se pregatesc sa sarbatoreasca…

- Deputații vor vota, miercuri, proiectul de Cod administrativ, iar printre prevederi se numara și eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritaților naționale in prefecturi, primarii, consilii județene și locale, dar și cum vor fi montate placuțele bilingve, relateaza mediafax.…

