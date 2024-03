Șoferii, anunțați unde sunt amplasate radarele! Cum vor fi anunțați Amplasarea radarelor pentru masurarea vitezei participantilor la trafic va trebui semnalata din timp conducatorilor auto, potrivit unei propuneri legislative care a trecut tacit de Senat. Șoferii din Romania vor fi anunțați din timp unde sunt amplasate radarele , potrivit unei propuneri legislative de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care a fost adoptata tacit de Senat . Șoferii, anunțați unde sunt amplasate radarele Participanții la trafic vor fi anunțați de prezența radarelor fie prin panouri, fie prin mass-media. In plus, șoferii vor putea folosi mijloace proprii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

