Stiri pe aceeasi tema

Doi generali rusi au fost ucisi in apropiere de Herson, vineri, anunta Directia Informatiilor din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii intr-o postare pe Facebook, relateaza AFP.

Incidente violente s-au inregistrat luni in Herson, primul mare oraș ucrainean cucerit de Rusia. Forțele armate ruse ar fi deschis focul asupra unei mulțimi care protesta. Mai mulți oameni au fost raniți.

Ministerul ucrainean al Apararii susține, sambata, ca l-a ucis pe generalul-locotenent rus Andrei Mordvichev. Acesta ar fi al cincilea general rus ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina, scrie Sky News.

Fortele ruse se zbat sa mentina ofensiva in Ucraina, potrivit celor mai recente estimari ale Ministerului britanic al Apararii, relateaza BBC.

- „Invazia Ucrainei de catre Rusia se afla in mare parte intr-un punct mort - pe toate fronturile -, iar fortele ruse sufera pierderi grele. Sunt inregistrate progrese minime la sol, pe mare si in aer in ultimele zile”, susțin serviciile militare britanice de spionaj (SIS/MI6).Progresele rusești in Ucraina…

Fortele ruse au atacat un aerodrom militar din Vasilkov si un centru informatic ucrainean al serviciilor secrete din Brovari, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul-maior Igor Konasenkov, relateaza agentia de presa de stat rusa, TASS.

Pentagonul devoaleaza noua strategie a Rusiei. Fortele ruse cauta sa incercuiasca principalele orase ucrainene, intre care si capitala Kiev, a declarat joi un inalt responsabil din cadrul Ministerului american al Apararii, citat de dpa și Agerpres.

Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE.