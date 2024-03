Stiri pe aceeasi tema

- Putin a susținut un discurs amenințator la adresa Occidentului, dupa care a dat o noua lovitura. Liderul rus a testat o racheta nucleara strategica, la doar 24 de ore de la declarațiile controversate. Anunțul a fost facut chiar de Ministerul rus al Apararii. Vladimir Putin lovește din nou Rusia a efectuat…

- Rusia a testat o racheta nucleara strategica la doar 24 de ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a lansat o amenințare nucleara la adresa Occidentului. Anunțul a fost facut de Ministerul rus al Apararii.

- Rusia a dat-o pe primul ministru al Estoniei, Kaja Kallas, in urmarire generala. In consecința, Kallas este cautata in Rusia pentru „o chestiune penala”. Acest lucru reiese dintr-o nota care a fost postata marți pe site-ul Ministerului de Interne de la Moscova. In consecința, Kallas este cautat in Rusia…

- Rusia si-a axat atacul masiv cu drone si rachete efectuat miercuri dimineata in Ucraina asupra companiilor complexului militar-industrial ucrainean care produc rachete, obuze si drone, potrivit Ministerului rus al Apararii, citat de agentia EFE, conform Agerpres."Fortele armate ale Rusiei au desfasurat…

- Liderul guvernului de la Bratislava urmeaza sa se intalneasca miercuri cu premierul ucrainean Denis Șmihal, dar intalnirea nu are loc la Kiev, scrie Politico.Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca „nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei drept una „absolut normala”.„Chiar…

- In primavara anului 2022, in lunile de dupa ce președintele rus Vladimir Putin și-a lansat invazia in Ucraina, agențiile de informații rusești pareau dezorientate și confuze. Potrivit unei estimari britanice, aproximativ 600 de oficiali ruși au fost expulzați din Europa, dintre care poate 400 erau considerați…

- In timp ce trupele lui Vladimir Putin invadau Ucraina, in februarie anul trecut, crestea alarma specialistilor in legatura cu un proiect nuclear emblematic al Kremlinului dezvoltat la Astravet, in Belarusul vecin, la mica distanta de granita cu Uniunea Europeana, scrie Bloomberg. Inginerii de la compania…

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…