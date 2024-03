Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri, 16 decembrie, un acord bilateral de securitate, pe termen lung, intre statele lor, insotit de un nou pachet de ajutor militar acordat Kievului, informeaza Agerpres preluand agențiile AFP si Reuters."Desigur,…

- Vladimir Putin a vorbit miercuri, 31 ianuarie, despre avionul militar rusesc prabușit in regiunea Belgorod și in care rușii susțin ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni care urmau sa fie eliberați la schimb cu prizonieri ruși. In acest context, președintele Rusiei a declarat ca numarul de militari…

- UPDATE 13:10 - Lavrov acuza o campanie ”agresiva și ilegitima” impotriva Rusiei. ”Occidentul nu manifesta nici cel mai mic interes de a rezolva razboiul”Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, in cadrul briefingului anual susținut la Moscova, o campanie „agresiva și ilegitima” a Occidentului…

- O lovitura ucraineana asupra unei bloc de locuinte a facut un mort la Belgorod, a anuntat in cursul noptii de vineri spre sambata Viaceslav Gladkov, guvernatorul acestei provincii rusesti de langa frontiera cu Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres.Racheta a provocat moartea unui barbat si a ranit…

- Conflictul pare sa fi inghețat și la propriu și la figurat in razboiul dintre Ucraina și Rusia. Odata cu venirea iernii, luptele la sol par sa fie tot mai puține, conflictul desfașuranduse-se mai mult in aer. Dronele sunt folosite de ambele parți, in incercarea de a distruge infrastructura militara…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care ordona cresterea cu 15% a numarului militarilor din cadrul armatei, dispozitie pe care o motiveaza prin „sporirea amenintarilor” legate de conflictul din Ucraina, transmite France Presse. Armata rusa va numara astfel 2,2 milioane de membri,…