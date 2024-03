Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a negat vineri informațiile aparute in Bloomberg, potrivit carora președintele Vladimir Putin a „testat terenul” in ceea ce privește SUA și ca ar fi dat semnale ca ar fi dispus sa discute privind o eventuala incetare a conflictului din Ucraina. Sursele Bloomberg sustin ca Putin „ar putea fi dispus…

- Sotii ale unor rusi mobilizati sa lupte in Ucraina au depus simbolic sambata flori la flacara eterna de la Mormantul ostasului necunoscut de sub zidul Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Nemultumirea se amplifica de luni de zile printre…

- Liderii Grupului celor Sapte natiuni industrializate vor discuta despre o noua teorie juridica care ar permite confiscarea bunurilor rusesti inghetate, cand se vor intalni in februarie, au declarat joi doua surse familiare cu planurile si un oficial britanic. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Serghei Lavrov a declarat intr-o conferinta de presa ca o astfel de cooperare este de natura strategica, este in interesul ambelor tari si va contribui la asigurarea securitatii pe continentul eurasiatic. El a declarat ca Moscova a respectat dorinta Indiei de a-si diversifica furnizorii de echipamente…

- Ekaterina Dunțova a anunțat ca va ataca decizia Comisiei Electorale in instanța, scrie publicația independenta The Moscow Times.Candidata independenta la președinția Rusiei, Ekaterina Dunțova, a fost scoasa de pe buletinul de vot pentru scrutinul din martie 2024, dupa ce Comisia Electorala Centrala…

- Oficialii americani nu par sa creada ca razboiul din Ucraina ar putea determina Rusia sa iși foloseasca arsenalul nuclear impotriva unui stat NATO, oricat de furioasa ar fi pe Occident pentru susținerea Ucrainei. Se amagesc. Oficialii americani au ințeles greșit. De fapt, este destul de puțin probabil…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…