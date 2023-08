Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a efectuat luni 42 de lovituri aeriene și 66 de lovituri cu sisteme de lansare de rachete asupra pozițiilor trupelor și așezarilor ucrainene, in urma atacurilor inregistrandu-se decese ale civililor, arata Statul Major al Armatei Ucrainei in bilanțul publicat marți dimineața.In total,…

- Trupele ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Reuters. De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate in sud-est,…

- Trupele armate ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Agerpres . De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate…

- Forțele ucrainene au doborat un alt elicopter rusesc Mi-24 pe 21 iunie, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, fara a oferi detalii suplimentare.Se adauga celor 306 elicoptere pe care Rusia le-a pierdut in Ucraina de la inceputul invaziei pe scara larga din 24 februarie anul trecut,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite DPA. Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german Tagesspiegel, Stoltenberg…

- Un val de drone explozive, venind din direcții diferite, s-au abatut luni noaptea asupra capitalei ucrainene. Atacuri similare, lansate de trupele ruse, au avut loc la Lvov și Zaporojie, au anunțat autoritațile militare ucrainene. Marți la pranz nu existau inca informații referitoare la dimensiunea…

- Peste doua milioane de copii au fost nevoiti sa fuga din Ucraina de la inceputul razboiuluiUn alt milion de copii au fost stramutati in interiorul tarii sfasiate de razboi, a transmis UNICEF.Cifrele sunt prezentate intr-un raport al organizatiei caritabile inainte de Ziua Mondiala a Refugiatului."De…

- Este a 452-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. La Summit-ul G7 se discuta și despre formula de pace pentru incetarea razboiului. Armata ucraineana este angajata in lupte grele pentru Bahmut atat in oraș cat și in jurul acestuia.