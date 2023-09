Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, cotatiile la grau erau in creștere pe burse, ca efect al atacului rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. Majorarea are loc, dupa ce la inceputul lunii iunie, cotațiile inregistrasera cel mai redus nivel. Astfel, la bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la grau erau mai…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- Statele Unite si aliatii sai occidentali se uita spre China pentru a ajuta la rezolvarea efectului catastrofal al iesirii Rusiei dintr-un acord agricol crucial sustinut de ONU, referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite CNBC, relateaza News.ro.China, unul dintre cei mai strategici…

- Fostul președinte rus, care acum ocupa poziția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a facut in repetate randuri amenințari cu un razboi nuclear in Ucraina, iar duminica a revenit un mesaj in care precizeaza ca Rusia „nu va avea alta opțiune” decat sa recurga la o arma nucleara daca contraofensiva…

- Kremlinul a declarat marti ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti "nu este pusa in aplicare", respingand astfel apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca Moscova sa…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat luni, 24 iulie, ca a descoperit urme de explozibili pe o nava ce naviga din Turcia catre portul Rostov-pe-Don pentru a lua cereale, a relatat agentia de presa TASS , preluata de Reuters și Agerpres . Potrivit, agentiei oficiala rusa care citeaza…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Presedintele Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au convenit ca liderul rus sa viziteze Turcia "in curand", a declarat vineri un consilier al Kremlinului, citat de Interfax, relateaza Reuters. "Exista o invitatie din partea presedintelui Turciei. Putin si Erdogan au convenit ca…