- Trupele ruse depașesc de șase ori forțele ucrainene pe linia frontului in ceea ce privește cantitatea de armament aruncata in lupta, provocand Kievului pierderi de trupe și poziții, a dezvaluit comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, recent numit in aceasta funcție, intr-un…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat marti ca a vorbit prin telefon cu Paul Whelan, un fost puscas marin inchis de 5 ani in Rusia pentru spionaj, transmit AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. ‘Ieri am vorbit cu Paul Whelan prin telefon’, a spus Blinken, afirmand ca eforturile Statelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a inceput ieri la Washington o serie de intalniri axate pe continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina pentru ca aceasta sa poata face invaziei ruse. Stoltenberg a fost primit dimineata de seful Pentagonului, Lloyd Austin, inainte de a purta discutii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca o scadere a ajutorului furnizat tarii sale de catre Statele Unite ar fi un semnal nepotrivit, in contextul in care un nou pachet de asistenta pentru Ucraina este in prezent blocat in Congresul american, transmite AFP, conform AGERPRES.''Pasivitatea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va intreprinde saptamana viitoare un turneu in Africa Subsahariana pentru prima oara in ultimele zece luni, a anuntat joi Departamentul de Stat, intr o tentativa de a contracara influenta tot mai mare a Rusiei si Chinei pe acest continent, relateaza AFP. Secretarul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri (17 ianuarie) ca Rusia este slabita pe mai multe fronturi in urma invaziei sale in Ucraina vecina, adaugand ca Washingtonul a fost “intotdeauna deschis” la o incetare a focului pe termen lung, dar acesta și-a exprimat indoieli cu privire…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si-a exprimat miercuri indoiala cu privire la posibilitatea unei incetari a focului in Ucraina, subliniind ca Rusia nu si-a aratat in niciun fel dorinta de a „negocia cu buna-credinta”, la aproape doi ani de la inceputul invaziei.

- Blinken ii promite lui Zelenski ca SUA vor menține sprijinul pentru Ucraina, in pofida unei dispute in Congresul SUA privind aprobarea de noi fonduri.Secretarul de stat Antony Blinken a promis un sprijin susținut al SUA pentru Ucraina in cadrul unei intalniri de marți cu președintele Volodimir Zelenski,…