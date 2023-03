O nava a luat foc in Portul Constanta! Ce a declarat comandantul navei

O nava sub pavilion Panama, ce transporta uree, a luat foc in aceasta seara in jurul orei 18:00. Aceasta se afla in zona de ancoraj nr. 1 a Portului Constanta.Comandantul navei a declarat ca incendiul a avut loc la zona spatiilor de locuit si din fericire a fost… [citeste mai departe]