Ucraina: Medicamente din România pentru a salva copii răniți în război Medicamente fabricate la noi in țara de ”Antibiotice” Iași, ”Zentiva” București și ”Terapia” Cluj au ajuns in spitale din Ucraina, transmite Dragoș Damian, CEO ”Terapia” Cluj, pe Facebook. Aceste medicamente au ajuns acolo cu ajutorul IGSU și al organizațiilor umanitare, pentru a salva copiii raniți in razboi. Medicamente din Romania au ajuns și la Spitalul Clinic de Copii din Cernauți, unde sunt tratați micuții aduși din zonele din estul Ucrainei, aflate in conflict. ”Avem inca o marturie a punții de solidaritate medicala care s-a creat in ultimele saptamani intre Romania și Ucraina”, scrie CEO… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

