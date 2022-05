Ucraina: Lupte grele în jurul orașelor Severodonețk și Lisiceansk din regiunea Lugansk Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa, a anuntat duminica statul major general de la Kiev. Trupele ruse au incercat fara succes sa ocupe rapid sate aflate la nord, est si sud de Severodonetk. De asemenea, se dau lupte grele pentru satele aflate la sud de drumul de la Lisiceansk la Bahmut, in regiunea Donetk. Armata rusa incearca de mai multe sa taie aprovizionarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

