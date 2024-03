Stiri pe aceeasi tema

- Lupte crancene in apropierea Spitalului Al Shifa din Gaza. Israelul spune ca 170 de barbati inarmati au fost ucisiLuptele continua, sambata, in jurul principalului spital din Gaza, unde Israelul afirma ca a ucis, pana acum, peste 170 de barbati inarmati intr-un amplu atac, despre care Ministerul…

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…

- Ziua femeii? Intr-un cort din orașul Rafah, unde Um Zaki fierbe terci de ovaz la foc deschis pentru a potoli foamea celor șase copii ai ei, sarbatoarea internaționala de 8 martie a trecut deja, parand mai degraba o gluma cruda, scrie Reuters."Acum, toate zilele noastre arata la fel. Zilele de sarbatori,…

- Anunțul despre un plan de evacuare a civililor a fost facut luni de biroul lui Benjamin Netanyahu, care este in continuare hotarat sa lanseze o ofensiva militara impotriva orasului supraaglomerat Rafah, relateaza AFP, citat de News.ro.Armata „a prezentat Cabinetului de razboi un plan de evacuare a populatiei…

- Armata israeliana trebuie sa-si desfasoare operatiunea militara in orasul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, unde aproximativ 1,4 milioane de palestinieni s-au refugiat și locuiesc inghesuiti, intrucat in caz contrar Israelul "va pierde razboiul" impotriva Hamas, a susținut sambata seara premierul Benjamin…

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…

- Idan Amedi, interpretul rolului principal din serialul Fauda, a fost ranit in luptele din Fașia Gaza , in timp ce lupta ca rezervist al Forțelor de Aparare a Israelului. El a fost transportat cu avionul la spitalul Sheba din Ramat, și operat de urgența, transmite publicația Times of Israel . Idan Amedi…

- Guvernul Hamas afirma ca are marturii conform carora armata israeliana „a efectuat executia sumara a 137 de civili palestinieni in orasul Gaza si in guvernoratele din nord”, relateaza AFP, citata de Agerpres.Potrivit Hamas, armata Israelului „a sapat o groapa mare la est de orasul Gaza in care a depus…