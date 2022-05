Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, reprezentata de Kalush Orchestra cu piesa „Stefania” este marea caștigatoare a concursului Eurovision 2022, datorita votului telespectatorilor de 439 de puncte, care a rasturnat complet ierarhia rezultata dupa o prima jurizare venita din partea țarilor participante, scrie SHOK.md.

- Astazi, la Torino, va avea loc marea finala a concursului Eurovision Song Contest. Republica Moldova va fi reprezentata de „Zdob și Zdub” impreuna cu frații Advahov care vor interpreta pe scena melodia ”Trenulețul”, informeaza Noi.md Atit moldovenii din țara, cit și din diaspora vor ține pumnii pentru…

- Romania va intra de pe pozitia a doua in marea finala, sambata, in direct la TVR 1 si TVR International, incepand cu ora 22.00. Emotiile calificarii in marea finala s-au risipit pentru Wrs si echipa Romaniei , insa programul oficial ii aduce din nou pe scena astazi, la repetitia pentru juriu.La ediția…

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision 2022 - WRS, cu piesa „Llamame" - s-a calificat joi in finala competitiei muzicale, care va avea loc sambata, la Torino, in Italia. Tarile din grupul celor cinci mari platitoare (big five) – Franta, Germania, Spania, Marea Britanie si Italia – sunt calificate…

- Ucraina, cu piesa ''Stefania'' interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino,

- Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.…

- Casele de pariuri internationale au anuntat ca Ucraina este marea favorita la cistigarea editiei din acest an a concursului muzical Eurovision, care se va desfasura la Torino, informeaza marti DPA, citata de Agerpres. Casele de pariuri considera ca trupa ucraineana Kalush Orchestra, care va concura…

- Formația ”Kalush Orchestra” va reprezenta Ucraina la concursul Eurovision din acest an. Trupa s-a clasat pe locul doi la selecția naționala, cu piesa Stefania. Formația a fost desemnata sa mearga la Torino, dupa ce Alina Pash, ciștigatoarea etapei naționale, a anunțat ca nu vrea sa reprezinte țara vecina…