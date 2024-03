Psihoza ploșnițelor din Franța ”amplificată” de Kremlin, înainte de Jocurile Olimpice Psihoza ploșnițelor de pat, care s-a raspandit in Franța incepand din aceasta toamna, a fost ”artificial amplificata” de Rusia, cu cateva luni inainte de Jocurile Olimpice, a afirmat, vineri, ministrul francez delegat al Europei, Jean-Noel Barrot. Intrebat de TF1 in legatura cu tentativele de destabilizare in Franța, care ar fi dirijate de Rusia, ministrul s-a referit la psihoza ploșnițelor, care a facut inconjurul lumii, transmite BFMTV . ”Polemica ploșnițelor de pat (…) a fost in mod artificial amplificata de rețelele sociale prin conturi despre care s-a stabilit ca sunt de inspirație sau de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

