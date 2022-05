Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 74. Rușii au bombardat o școala din Lugansk unde se adaposteau aproape 100 de oameni și au ucis 60 dintre aceștia. NATO a avertizat, din nou, ca razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi unul de lunga durata iar Secretarul General al

- Armata ucraineana a distrus pana acum aproximativ 1.000 de tancuri rusesti, 2.500 de vehicule blindate si aproape 200 de avioane, a declarat președintele Volodomir Zelenski, care a subliniat ca Ucraina va fi libera. In ultimele 24 de ore au continuat atacurile rușilor in regiunile Donețk și Lugansk.…

- UPDATE 2 Prim-miniștrii Spaniei și Danemarcei au sosit joi la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunța CNN. Dupa ce au ajuns in capitala ucraineana, premierul spaniol Pedro Sanchez și premierul danez Mette Frederiksen au aparut impreuna intr-un scurt videoclip postat…

- Este a 42-zi in care Ucraina lupta si face tot posibilul sa nu permita avansarea fortelor ruse spre centrul Kievului. SUA urmeaza sa interzica orice noi investitii pe teritoriul Rusiei. Zelenski afirma ca Kievul este acum capitala democratiei europene.

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- Armata Ucrainei a distrus o companie de tancuri rusesti in regiunea Cernihiv. Armata Ucrainei a distrus o companie de tancuri rusesti in regiunea Cernihiv, transmite agregatorul de stiri Kyiv Independent, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In regiunea Luhansk, dupa atacul asupra Ucrainei, au fost doborite cinci avioane rusești. In plus, au fost distruse doua tancuri. Despre acest lucru a anunțat RBK-Ucraina, cu referire la Serviciul de presa al Forțelor Armate din Ucraina. Conform datelor operaționale preliminare, in regiunea Luhansk…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…