- Pe masura ce preluarea de catre UBS a fostei banci rivale elvetiene Credit Suisse se apropie de finalizare, apar detalii despre cum va arata noua banca formata in urma fuziunii, transmite Reuters.UBS lucreaza la separarea de grup a diviziei elvetiane a Credit Suisse si pentru ca actualul sef al acesteia,…

- Recentul colaps al bancii americane Silicon Valley Bank (SVB) si criza de la banca elvetiana Credit Suisse au declansat ingrijorari cu privire la o eventuala extindere la nivelul sectorului financiar international. Chiar daca guvernele si institutiile financiare europene urmaresc indeaproape situatia,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au incheiat cum nu se putea mai rau sezonul regular al Diviziei A1. Formația din Banie a pierdut cu scorul de 3-1 (25-16, 16-25, 15-25, 21-25) disputa de pe propriul teren cu FC Argeș Pitești și astfel este nevoita sa evolueze in play-out-ul campionatului. Dupa un prim…

- CSM Suceava a incheiat sezonul competițional regulat al Diviziei A1 de volei masculin pe ultimul loc al clasamentului, avand trei puncte și patru seturi caștigate. Formația suceveana a avut cel mai tanar lot din primul eșalon valoric, cel mai neexperimentat și fara niciun jucator strain. Deși și-au…

- Derby ul primelor doua clasate in seria Est a Diviziei A2, dintre CSM Constanta si CSU Hygienium Galati, s a jucat astazi, in sala din Complexul Sportiv Tomis din Constanta.Voleibalistele CSM Constanta deschid ziua cu un meci tare, in Divizia A2, contra celor de la CSU Hygienium Galati. Fetele antrenate…

- Voleibaliștii de la CSM Constanța revin, miercuri, 1 martie, la Sala Sporturilor! Pentru jucatorii antrenați de Razvan Parpala, victoria este unica opțiune in confruntarea cu ultima clasata din Divizia A1, CSM Suceava. La ultima apariție pe teren propriu din sezonul regular, constantenii mizeaza pe…

- Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o cu emotii pe CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-2 (19-25, 25-16, 21-25, 25-22, 15-10), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei feminin, potrivit news.ro.Echipa antrenata de Giovanni Caprara a fost condusa cu 2-1, dar a…

- CSM Suceava nu a reușit sa-și treaca in cont niciun set nici in duelul din etapa a XV-a a Diviziei A1. Plecați de pe la ora 10.00 din Suceava, tinerii jucatori pregatiți de Tudor Orașanu și Vasile Moșuc au avut de luptat cu stresul și oboseala drumului la meciul cu Unirea Dej. Este posibil ca […] The…