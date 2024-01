„U“ Craiova – FCSB 0-3 | Ştiinţa rămâne cu dorinţa, punctele iau drumul Capitalei Universitatea Craiova a pierdut clar, scor 0-3, partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (17.766 spectatori), pe FCSB. Disputa cu liderul Superligii a contat pentru etapa a 23-a. Oaspetii au deschis scorul in prelungirile primei reprize, prin Darius Olaru. Capitanul ros-albastrilor l-a invins pe Laurentiu Popescu dintr-o lovitura de la 11 metri, dictata dupa un hent comis de Zajkov, dupa o analiza VAR (’45+8, 0-1). Trupa lui Charalambous si-a majorat avantajul imediat dupa pauza, prin Florinel Coman, dupa un contraatac purtat pe dreapta (’50, 0-2). Rezultatul final a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

