„U“ Craiova | Cristiano Bergodi, euforic după succesul din Gruia Antrenorul Universitații Craiova , Cristiano Bergodi, a obtinut prima sa victorie din cariera impotriva lui CFR Cluj, echipa pe care a pregatit-o in sezonul 2006-2007. Bilanțul sau era de 5 infrangeri si 3 egaluri in disputele cu ardelenii. „Ca jucator il mai batusem pe Dan Petrescu, dar ca antrenor nu! Ma bucur, dar nu e o lupta intre mine si Dan. E important ca jucatorii mei au capatat incredere. Este cel mai frumos meci al sezonului, o victorie extraordinara, sunt multumit. Mergem inainte. As fi ipocrit daca as spune ca dupa trei meciuri nu ma gandesc la titlu, dar nu credeam ca vom castiga… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decarul Universitații Craiova , Alex Cicaldau, a fost foarte bucuros dupa victoria din meciul cu CFR, de la Cluj, scor 3-2. „Cic“ spera ca lucrurile pozitive sa nu se opreasca și a spus ca pentru titlu trebuie ca el și colegii sai sa ramana foarte concentrați. „Suntem fericiți ca am reușit sa luam cele…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova , Dan Nistor, s-a bucurat pentru victoria de la Cluj și astfel le-a inchis gura celor care o vedeau pe CFR certa caștigatoare. Nistor crede foarte mult in obținerea titlului și crede ca totul se va decide in ultima etapa, in Banie. „Știam foarte bine ca sunt…

- Puștiul-minune al Universitații Craiova, Valentin Mihaila, marcator in meciul cu CFR Cluj, caștigat cu 3-1, a explicat dupa meciul din Gruia ce a facut diferența. „A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din Liga 1, din acest sezon. Sunt bucuros ca am reușit sa caștigam acest meci și trebuie sa…

- Decarul Universitații Craiova , Alex Cicaldau, a fost foarte bucuros dupa victoria din meciul cu CFR, de la Cluj, scor 3-2. „Cic“ spera ca lucrurile pozitive sa nu se opreasca și a spus ca pentru titlu trebuie ca el și colegii sai sa ramana foarte concentrați. „Suntem fericiți ca am reușit sa luam cele…

- Partida a inceput. Universitatea Craiova intalnește astazi, de la ora 20.00, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, pe CFR Cluj. Derbiul cu liderul Ligii 1 conteaza pentru etapa 5 din play-off și pentru intreg campionatul de altfel. Alb-albaștrii nu au decat varianta victoriei in „Gruia“ daca mai…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Botosani, scor 2-0, ca formatia sa a meritat victoria si ca il bucura atitudinea jucatorilor, anunța news.ro.“Aveam mare nevoie de trei puncte, mai ales ca Craiova a castigat. Ma bucur de atitudinea baietilor.…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, nu a scapat de „atenția“ UEFA , dupa incidentele de la meciul tur cu Sevilla, din 16-imile Ligii Europa. Ardelenii trebuie sa plateasca 3.500de euro din cauza fanilor, care nu au respectat regulile impuse la partidele din cupele europene și au aprins torțe. In schimb, antrenorul…