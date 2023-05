Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii turci cu sediul in strainatate au inceput sa voteze sambata in scrutinul prezidential din Turcia, dintre presedintele actualTayyip Erdogan si contestatarul sau Kemal Kilicdaroglu, care urmareste sa puna capat guvernarii de doua decenii a presedintelui, transmite Reuters, potrivit news.ro.Al…

- Ahmet Yener, presedintele Consiliului Electoral Suprem (YSK) din Turcia, a confirmat oficial luni ca niciun candidat nu a obtinut o majoritate de peste 50 la suta din voturi la alegerile prezidentiale de duminica, astfel ca un al doilea tur de scrutin va fi organizat la 28 mai 2023 intre primii doi…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.Erdogan a caștigat…

- Niciunul dintre candidații la funcția de președinte al Turciei n-a abținut majoritatea absoluta a voturilor iar din acest motiv confruntarea decisiva va fi in turul doi al alegerilor. In turul decisiv vor participa primii doi clasați in primul tur, cel care s-a ținut duminica, 14 mai 2023. Primii doi…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP.Numararea voturilor a ajuns la 98,4%, iar cifrele principalilor candidați…

- Turcii au votat azi in alegerile prezidențiale, iar primele rezultate oficiale preliminare au inceput deja sa fie publicate, mai devreme, in urma unei decizii neașteptate a autoritaților, care au permis presei sa transmita datele, scrie CNN Turk. Un rezultat clar al scrutinului va fi cunoscut doar dupa…

- Unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, Muharrem Ince, și-a anunțat joi retragerea, intr-o mișcare care crește șansele unei victorii a opoziției in primul tur, relateaza France 24, BBC și Reuters.Muharrem Ince, in varsta de 59 de ani, și-a anunțat decizia dupa ce a fost…