- S-a dat startul Turneului de Baschet 3×3 „Iubim Dambovița „, eveniment in cadrul Zilelor județului Dambovița. Pana duminica, 200 de sportivi din Dambovița și din țara se vor duela intr-un adevarat show pe terenul amenajat in Piața Tricolorului. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Dambovița…

- Au inceput lucrarile de modernizare la DN 7 Baldana – Titu, ministrul Sorin Grindeanu a facut o vizita pe șantier alaturi de președintele CJ Dambovita, Corneliu Ștefan, prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, secretarul de stat Ionuț Savoiu, parlamentari, primarul municipiului Targoviște, Cristian…

- La Targoviște a avut loc dezbaterea „Educația formala și non-formala in perspectiva Anului European al Competențelor „, nu au lipsit prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, eurodeputatul Victor Negrescu …

- Se lucreaza la investiții cu finanțare prin PJDL la Voinești, Malu cu Flori și Valeni Dambovița , un program inițiat de CJ Dambovita. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru pe Valea Dambovitei pentru a vedea stadiului lucrarilor care se realizeaza prin PJDL, astfel CJ …

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și conducerea Companiei de Apa au facut o vizita de lucru la Dragomirești, Manești și Tatarani, unde se lucreaza la extinderea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare! „Astazi, alaturi de conducerea Companiei de Apa Targoviște – Dambovița și primarii…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru Centura ocolitoare a orașului Gaești, un proiect asumat de conducerea CJ Dambovița inca de la preluarea mandatului in anul 2020. Este un proiect foarte important…

- Președintele CJ, Corneliu Ștefan și primarul Cristian Stan s-au intalnit cu jucatorii echipei Chindia Targoviște The post Președintele CJ, Corneliu Ștefan și primarul Cristian Stan s-au intalnit cu jucatorii echipei Chindia Targoviște first appeared on Partener TV .

- Președintele CJ, Corneliu Ștefan a anunțat deschiderea etapei a III-a a PJDL, un program județean de investiții in asociere cu administrațiile locale dambovițene, unic in țara. PJDL a fost lansat in anul 2021 și iata ca a ajuns la etapa a III-a. Acest program județean joaca un rol important in dezvoltarea…