Turiștii vor fi dezamăgiți! Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale lui 2023 Vremea de Revelion va fi in toata țara mult mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța temperaturi de primavara in noaptea dintre ani, dar și in primele zile din 2023, atat in tara cat si in Bucuresti, a declarat, vineri, pentru Agerpres, Raul Ilea, meteorologul de serviciu ANM. Șansele sa ninga sunt zero Șansele de a avea zapada sunt foarte reduse la nivelul intregii tari. Maximele se vor incadra intre 8 și 18 grade. „In noaptea dintre ani vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru perioada respectiva, cu minime termice in general intre -1 si 8 grade Celsius.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

