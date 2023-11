Turiști, blocați la Padiș, din cauza ninsorii (VIDEO) Din cauza ninsorii din noaptea trecuta, mai mulți turiști au ramas blocați in stațiunea Padiș din județul Bihor. Ninsori abundente au mai fost in Harghita, dar și in Bistrița-Nasaud. La Padiș, stratul de zapada masoara in jur de 25 de centimetri, dupa cum a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Bihor. Aici, se afla mai mulți turiști blocați, care așteapta ca drumurile sa fie deszapezite pentru a putea sa plece din zona. Salvamont Bihor avertizeaza ca in zona stațiunilor Stana de Vale, Padiș, dar și Vartop s-a depus un strat de zapada considerabil. In zonele de creasta s-a acumulat zapada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

