Demararea lucrarilor la Secțiunea 2 a autostrazii Sibiu-Pitești este o veste buna. Insa exista și una proasta: firmele turcești nu sunt in stare sa termine niciodata la timp. Secțiunea 2 a autostrazii Sibiu-Pitești, cu o lungime de 31,33 km, a intrat in șantier, conform anunțului facut de directorul CNAIR, Cristian Pistol . Lucrarile sunt executate de asocierea turca Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS și vor dura pana in 2028. Valoarea contractului este de 4,25 miliarde de lei, finanțat prin Programul Operațional Transport (PT). Anunțul vine in contextul lipsei de recepție…