Stiri pe aceeasi tema

- Sute de refugiati au ajuns, vineri, la granitele Turciei cu Bulgaria si Grecia, dupa ce administratia de la Ankara a anuntat ca nu va mai impiedica refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, transmite The Guardi...

- Sute de refugiati au ajuns la granitele Turciei cu Bulgaria si Grecia, dupa ce administratia de la Ankara a anuntat ca nu va mai impiedica refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. The post Asaltul refugiaților: Grecia si Bulgaria intaresc paza la frontiera cu Turcia appeared first on Renasterea banateana…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- UPDATE – Mai multe posturi de televiziune din Turcia au difuzat imagini cu grupuri de refugiati care se indreapta catre frontierele sale cu Uniunea Europeana. Turcia a avertizat anterior statele occidentale ca nu va mai impiedica milioane de refugiati sirieni – pe care ii gazduieste – sa se indrepte…

- Turcia incerca sa determine UE sa puna presiune pe Rusia și Siria prin deschiderea rutei de migrație catre Europa. Numerosi migranti se indreapta in Turcia catre frontierele cu Grecia si Bulgaria, dupa ce Ankara a decis sa le permita sa plece inspre Europa ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci…

- Sute de migranti au pornit, vineri, prin nord-vestul Turciei, spre la granitele tarii cu Bulgaria si Grecia, informeaza presa turca, dupa ce un un inalt oficial turc a declarat ca Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. Ankara a anuntat ca 33 dintre militarii sai au fost ucisi…

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters. "Avem informatii…

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat joi eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana – Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia – si pentru britanici, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura se aplica din 2 martie celor care doresc sa viziteze Turcia in scopuri…