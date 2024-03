Turcia a crescut importurile de gaze naturale. În sectorul energetic, concurența puternică a fost asigurată de sursele regenerabile Consumul de gaze naturale in Turcia a crescut in ianuarie 2024, determinat de cererea industriala și de sectorul utilitaților. Cu toate acestea, in sectorul energetic, concurența puternica a fost asigurata de sursele regenerabile (SRE) - generarea hidraulica și eoliana, scrie neftegaz.ru. Acest lucru a fost anunțat de Consiliul de Reglementare a Pieței Energetice (EPDK) din țara. Potrivit EPDK: Potrivit EPDK: Turcia a achiziționat in ianuarie 2024 un total de 6,520 miliarde m3 de gaze naturale (prin conducte și sub forma de GNL), ceea ce reprezinta cu 7,8% mai mult decat in prima luna a anului 2023; •… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

