Vicepremierul Raluca Turcan a apreciat, miercuri, ca lunile de pandemie au aratat "cea mai clara radiografie a Romaniei, capabila sa actioneze ferm si coordonat".



"Probabil ca aceste luni au oferit si cea mai clara radiografie a Romaniei, capabila sa actioneze ferm si coordonat, dar care are inca multe procese de reforma intarziate sau inca nedemarate si asupra carora ne vom concentra cu forta", a spus vicepremierul, la evenimentul de prezentare a Planului National de Investitii si Relansare Economica.



Ea a afirmat ca, in momentul in care Partidul National Liberal a preluat…