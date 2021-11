Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, i-a raspuns, vineri, prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan care a acuzat-o de iresponsabilitate, pentru ca a anunțat ca nu mai sunt bani de pensii, și a susținut ca va cere sancționerea ei. In plus, Rareș Bogdan s-a propus ministru pentru 2023. Turcan a declarat…

- Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a declarat la predarea mandatului ca prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan „are pusee de megalomanie”, adaugand ca specialistii pot spune ca de obicei ”aceasta grandomanie vine la pachet cu foarte mult ridicol”.

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan susține ca, pe 23 mai 2025, cand va avea loc rotatia in Guvern, el va ocupa un post de ministru. “I-am spus domnului Ciolacu, dupa aceste negocieri, urmatoarele: pentru ca am vazut comportamentul dvs. in aceste zile, va spun de acum, (…)pe data de 25 mai veti fi…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a aflat, joi, “cu regret”, ca țara noastra traiește “o realitate trista”, in care “se moare pe capete”. Grija ministrului a fost legata de obiectul de activitate decurs din aceasta situație – acordarea ajutoarelor de deces. Raluca Turcan ne asigura ca banii vor fi virați…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, in conferința de presa susținuta la Palatului Victoria dupa ședința Executivului, ca Guvernul Cițu a aprobat o ordonanța de urgența in baza careia li se acorda sprijin parinților care vor sta acasa cu copiii lor, daca aceștia fac școala online. Ministrul…

- Nu, nu e vreun banc cu milițieni, deși așa suna din titlu. Este evenimentul la care au participat 7 cetațeni-vedeta in țara noastra, cu tot cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, pentru a inaugura un centru itinerant pentru copiii cu dizabilitați de la Tulcea. Adica un fel de nava care a fost amenajata…

- Raluca Turcan ne lovește din nou cu una dintre gafele ei celebre, genul filozofic. Miercuri, la conferința de presa de dupa ședința de Guvern, a atenționat tinerii ca “tinerii nu raman tineri o veșnicie“. Raluca Turcan este “implicata full-option” la ministerul Muncii, este cea care ne dadea explicații…

- Fostul premier Mihai Tudose o critica pe Raluca Turcan, ministrul Muncii, pentru ca nu a știut sa raspunda din nou la intrebarile ziariștilor, care erau interesați de creșterile mari de prețuri din ultima perioada. “Eroina principala și reprezentativa, in egala masura, este, bineințeles, vechea noastra…