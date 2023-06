Stiri pe aceeasi tema

- TAIEREA PENSIILOR SPECIALE, MAREA PACALEALACU CAT RAMAN SPECIALII DUPA REFORMATUDOREL TOADER pensie speciala actuala: 41.800 leiScenariul 1:impozit 30% peste tot ce depașește salariul mediu brut pe economie= 29.700 lei/ lunaScenariul 2:impozit 15% pe pensiile mai mari decat salariul mediu net pe economie=…

- Fața de anul trecut, venitul a crescut cu 15%, insa majorarea a fost anulata de scumpirile record. Iar noul Guvern vine cu promisiuni pentru romani, rata inflației scade pana la finalul anului, iar salariile romanilor vor crește de anul viitor. SALARIILE ROMANILOR CRESC DOAR PE HARTIE. VENITURILE NU…

- Cea mai importanta cerere a profesorilor: salariile debutanților din invațamant sa fie egale cu salariul mediu pe țara. Intre timp, și alte categorii de bugetari au inceput sa ridice pretenții.Și azi, peste 161.000 de elevi susțin prima proba la evaluarea Naționala, cea la limba și literatura romana.SCHIMBARI…

- Comunicat de presa| Alin Ignat, deputat PNL de Alba: Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie Comunicat de presa| Alin Ignat, deputat PNL de Alba: Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie Chiar daca am doar 36 de ani și sunt la primul mandat…

- Comunicat deputatul de Alba, Alin Ignat: Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie Salarizarea in educație sa porneasca de la salariul mediu pe economie – este angajamentul meu ferm ca deputat liberal de Alba și membru al Comisiei de munca din Camera Deputaților. Chiar daca…

- O pascaneanca a inselat o casa de ajutor reciproc cu o suma considerabila. Cu ajutorul a doua adeverinte de salariu falsificate banal, ea a obtinut doua credite in valoare totala de 173.000 lei. Femeia a scapat de raspunderea penala, gratie deciziilor Curtii Constitutionale referitoare la prescriptie,…

- Oficialii institutiei financiare afirma ca o impozitare mai mare pentru pensiile care depasesc salariul mediu nu va avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor brute cu pensiile. Raportul Bancii Mondiale arata ca modificarile aduse legii pensiilor speciale includ o impozitare mai mare pentru pensiile…

- Ministerul Justitiei precizeaza intr-un comunicat de presa ca „nu exista nicio referinta concreta” in deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei sau in avizele Comisiei de la Venetia cu privire la valoarea economica sau financiara a unui prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu si anunta…