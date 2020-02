Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sunt obligate prin lege sa asigure truse de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile cu bulina, a declarat, duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Suntem obligati de lege sa asiguram truse de prim-ajutor pentru persoanele care locuiesc in cladirile cu…

- CGMB ar putea da in folosinta gratuita 5.845 de truse de prim-ajutor locatarilor din imobilele expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic, potrivit unui proiect de hotarare pe aceasta tema ce se regasește pe ordinea de zi a ședinței din 14 februarie, noteaza Agerpress. Conform proiectului,…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura. "Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Doar copiii mai mari imi spun sa…

- Bucureștenii care nu pleaca la munte pentru noaptea dintre ani pot petrece Revelionul in aer liber in Piața Constituției sau in Parcul Titan. Spectacolul organizat de Primaria Capitalei incepe de la ora 17:30, iar pe scena din fața Parlamentului vor urca trupele O-Zone, Haddaway și Milli Vanilli,…

- Vesti excelente pentru bucuresteni. In acest an, in Capitala sunt organizate doua petreceri de Revelion in aer liber. Una va fi organizata de Primaria Capitalei, in Piata Constitutiei, iar cealalta in...

- O secție de civil de la Curtea de Apel București a amanat in 4 noiembrie, pentru luni, decizia irevocabila pe care trebuie sa o ia in privința declararii falimentului Regiei Autonome a Distribuție a Energiei Termice (RADET).Concret instanța a judecat apelul instituției impotriva deciziei din…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a avertizat inca de saptamana trecuta Primaria Capitalei sa fie fie pregatita pentru eventualitatea falimentului, dar primarul Gabriela Firea a asigurat ca furnizarea agentului termic nu va fi oprita, deoarece este vorba de infrastructura critica. Falimentul RADET…