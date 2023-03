Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, vineri seara, in canalul betonat al parului Prundu din municipiul Pitesti. Politistii fac cercetari pentru a afla cum a murit barbatul, a transmis IPJ Arges, citat de Agerpres. „In seara zilei de 24 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au fost…

- Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital, in urma unui accident frontal in care au fost implicate doua mașini, produs vineri dimineața pe DN7, in județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, in localitatea…

- Un motociclist in varsta de 33 de ani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un drum judetean din Arad, soferul fiind cercetat penal. Accidentul a avut loc pe DJ 709 B, in zona municipiului Arad, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres.…

- Politistii rutieri din Arad au fost ocupati in ultimele 24 de ore cu soferii care nu respecta legislatia. In cadrul unei razii au fost acordate amenzi in valoare totala de 67.900 de lei. Au fost date 166 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați…

- Incident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, la sediul primariei din Hațeg, județul Hunedoara. „O persoana a patruns cu un topor in mana in sediul primariei orașului Hateg și a inceput sa sparga geamurile. Patrula de jandarmi a intervenit și a imobilizat persoana. Aceasta este condusa la sediul…

- Un barbat cu mai multe mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea a fost depistat si inchis in Penitenciarul Deva dupa o razie a politistilor Biroului Investigații Criminale Deva. Ieri, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au organizat o razie in urma careia au depistat, pe raza municipiul…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- DESCOPERERE MACABRA… Un barbat a fost gasit mort, miercuri, langa șinele de cale ferata dintre gara Muntenii de Jos și Bulboaca, comuna Deleni. Polițiștii solicitați la fața locului nu au reușit sa identifice victima, trupul neinsuflețit fiind transportat la Serviciul de Medicina Legala. „Astazi, 25…