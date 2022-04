Trupa Vama a lansat “Bombe cad”! Mesajul cântecului (VIDEO) Trupa Vama a lansat “Bombe cad”, un cantec inspirat de drama razboiului din Ucraina. “Ultimele luni ne-au inspirat acest cantec. L-am facut repede și cu bucurie deși evenimentele care l-au nascut nu sunt deloc o bucurie, ci mai degraba o tragedie a unamitații care se repeta peste tot in lume. Dar, cumva, iubirea iese deasupra, ca uleiul. Chiar daca bombe cad”, scrie trupa pe Facebook. Versuri Spune-mi ce-ai vazut azi de nu poți sa mai zambești Strangi in maini valiza Goala de tot ce iubești Mii de ochi se pierd in trenul care pleaca tu ramai un gand sa-mi țina cald acolo sub pamant Bombe cad fa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

