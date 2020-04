Stiri pe aceeasi tema

- SUA au depașit varful epidemiei de COVID-19 și unele state se vor redeschide chiar luna aceasta, a anunțat miercuri Donald Trump, citat de BBC."Batalia continua, dar datele sugereaza ca in toata tara am depasit varful noilor imbolnaviri", a declarat seful statului american, miercuri, la conferința zilnica…

- Un numar de zece state americane, sapte de pe coasta de est si trei de pe coasta de vest, care au o contributie de peste 38% la PIB-ul Statelor Unite, au decis sa isi coordoneze planurile de redeschidere a economiilor separat de Casa Alba, determinandu-l pe presedintele Donald Trump sa vorbeasca…

- Presedintele american Donald Trump a catalogat, marti, drept "revolta" refuzul unor guvernatori din Partidul Democrat de a permite, in contextul epidemiei, reluarea activitatilor economice in statele pe care le conduc, anunța MEDIAFAX.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a semnalat…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP, preluata de Agerpres . Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american Donald Trump a evocat sambata o posibila plasare in carantina a statului New York, in timp ce in SUA coronavirusul se raspandeste rapid, transmite AFP. SUA sunt in prezent pe primul loc in lume in privinta numarului de cazuri de COVID-19 confirmate, numarul acestora…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul G7 prevazut in iunie la Camp David din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Summitul liderilor G7 pe care Statele Unite urmau sa il organizeze in iunie la Camp David va avea loc prin videoconferinta",…