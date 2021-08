Fostul presedinte republican american Donald Trump l-a facut joi responsabil pe succesorul sau democrat Joe Biden pentru avansul militar al talibanilor in Afganistan, relateaza AFP.



''Daca as fi fost acum presedinte, lumea ar fi stiut ca retragerea noastra din Afganistan ar fi fost supusa unor conditii'', a scris Trump intr-un comunicat. ''Ar fi fost o retragerea mult diferita si mult mai reusita si talibanii stiau asta mai bine ca oricine'', a sustinut el.



''Am avut personal discutii cu liderii talibani, care ar fi inteles ca ceea…