- Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti, in cadrul unei conferinte publice gazduite de Fox News, ca daca va fi ales din nou presedinte anul viitor, nu va fi un dictator, "cu exceptia primei zile" a noului sau mandat, relateaza NBC News.Comentariul lui Trump la evenimentul inregistrat in Iowa…

- Fostul președinte a raspuns astfel criticilor care il suspecteaza de o posibila deriva spre autoritarism in cazul revenirii la Casa Alba, scriu Reuters și Politico. Donald Trump a asigurat marți ca nu va fi un dictator, daca va reveni la putere in 2025, „cu excepția primei zile”.Declarația a fost facuta…

- Hillary Clinton l-a asemanat pe fostul președinte american Donald Trump cu dictatorul Adolf Hitler, in timp ce a lansat un avertisment dur cu privire la potențialele pericole aferente unui al doilea mandat prezidențial al lui Trump, relateaza The Guardian.

- Donald Trump a promis luni ca, daca va fi ales din nou președinte, va interzice intrarea in SUA a imigranților care susțin Hamas și va trimite ofițeri la protestele pro-Hamas pentru a-i aresta și deporta pe imigranții care susțin public gruparea militanta palestiniana, noteaza Reuters.Aflat intr-o…

- Donald Trump l-a criticat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu ceea ce fostul presedinte al SUA a descris drept o proasta pregatire pentru atacul declansat sambata de militantii miscarii palestiniene Hamas, atac in care au murit cel putin 1.200 de oameni in Israel, informeaza…

- Fostul președinte american Donald Trump, care dorește sa revina la Casa Alba in 2024, l-a criticat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru modul in care a gestionat criza mortala din Hamas, informeaza Al Jazeera."Nu a fost pregatit. Nu a fost pregatit, iar Israelul nu a fost pregatit. Iar…

- Fostul presedinte american Donald Trump a impartasit informatii clasificate despre submarinele nucleare americane cu un om de afaceri australian cu putin timp inainte de a parasi Casa Alba, au relatat joi seara ABC News si New York Times, potrivit AFP.Scena a avut loc in aprilie 2021 la resedinta…

- Joe Biden incepe sa puna in practica politicile lui Donald Trump. Administrația de la Washington a emis un ordin executiv pentru ridicarea unui zid in statul Texas la granița dintre SUA și Mexic.