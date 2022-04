Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, la nivelul celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, au fost depuse mai multe proiecte legislative care aduc adaugiri și modificari la actuala legislație, cand vine vorba de Codul Rutier din Romania. Unul din proiectele depuse la Camera Deputaților vrea sa reglementeze un aspect,…

- Vești bune pentru toți romanii de la bloc. Anunțul de ultima ora a fost facut de ministrul Dezvoltarii. Un proiect imens va fi demarat chiar de la data de 1 aprilie și vizeaza mii de familii care locuiesc la bloc. „In data de 1 aprilie, Ministerul Dezvoltarii va lansa cel mai mare apel de proiecte,…

- Ce se intampla cu Vladimir Putin in plin razboi. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, despre starea emoționala a lui Vladimir Putin. Amintim ca liderul de la Kremlin a ordonat in urma cu 21 de zile invadarea Ucrainei. In urma acestei invazii, peste trei milioane de oameni au parasit țara…

- Vești ESENȚIALE pentru milioane de pensionari romani! Anunțul vine din partea unui important ministru al Guvernului Nicolae Ciuca. Acesta a vorbit despre ce se intampla cu noua majorare a pensiilor și care sunt pașii facuți de Executiv in acest scop. ..Citește AICI ce se intampla cu creșterea pensiilor…

- Poliția investigheaza o femeie de 37 de ani, din București, cu domiciliul in Vorarlberg, responsabila pentru moartea celor doi. Sambata seara, o femeie de 43 de ani și fiul ei de cinci ani au fost loviți mortal de o mașina.La volanul mașinii s-ar fi aflat o femeie din București. Nenorocirea s-a produs…

- Vești IMPORTANTE pentru milioane de pensionari! Anunțul a fost facut de un important reprezentant al Guvernului Romaniei. Acesta a vorbit despre ce se intampla cu creșterea de 40% a pensiilor romanilor, dar și ce se intampla cu inechitațile din sistem... Citește mai multe AICI despre noile modificari…

- O femeie de 42 de ani a fost lovita de o masina, marti, pe bulevardul Pipera din Voluntari, pe trecerea de pietoni, autoturismul apartinand, potrivit unor surse judiciare, Ambasadei SUA la Bucuresti. "La data de 25 ianuarie, in jurul orei 16,20, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov…

- O tanara in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost batuta și violata de catre fostul iubit. Cazul a avut loc in noaptea de 21 Ianuarie, intr-o localitate din raionul Cantemir.